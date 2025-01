Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, effectuera une visite officielle à Accra, capitale du Ghana, ce mardi 7 janvier. Il participera à la cérémonie d’investiture du nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama.

Le Capitaine Ibrahim Traoré à Accra pour l’investiture de John Dramani Mahama.

Cette visite marque la première sortie officielle du capitaine Ibrahim Traoré sur la scène internationale depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022. Elle témoigne de la volonté du Burkina Faso de maintenir de bonnes relations avec ses voisins et de renforcer la coopération régionale.

Les relations entre le Burkina Faso et le Ghana sont historiques et fondées sur une proximité géographique et culturelle. Les deux pays entretiennent une coopération étroite dans plusieurs domaines, notamment économique et sécuritaire.

Au cours de son séjour à Accra, le président Ibrahim Traoré aura l’occasion de s’entretenir avec son homologue ghanéen et d’aborder les questions d’intérêt commun. Il rencontrera également la diaspora burkinabé, très importante au Ghana.

Un signal fort pour la région

La participation du capitaine Ibrahim Traoré à cette cérémonie d’investiture est perçue comme un signal fort de la volonté du Burkina Faso de s’inscrire dans une dynamique de coopération régionale. Elle intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires que connaît la région du Sahel.

Cette visite devrait permettre de renforcer les liens entre les deux pays et de jeter les bases d’une coopération plus étroite dans les années à venir.