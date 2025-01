Le mercato hivernal s’annonce agité pour Manchester United. En quête de renforts défensifs, les Red Devils auraient coché le nom de Sikou Niakaté. Le défenseur central malien du SC Braga, âgé de 25 ans, séduit par son profil complet et sa régularité.

Sikou Niakaté : un profil qui plaît

Arrivé à Braga en 2022 en provenance de Guingamp, Niakaté s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de l’équipe portugaise. Ses performances solides, couplées à une certaine aisance offensive, n’ont pas échappé aux recruteurs des plus grands clubs européens.

Cette saison, l’international malien a disputé 25 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive. Des statistiques qui témoignent de son apport offensif, en plus de ses qualités défensives. Son profil athlétique, sa solidité dans les duels et son efficacité sur le terrain correspondent parfaitement aux besoins de Manchester United, qui cherche à renforcer un secteur défensif parfois défaillant.

Mais les Red Devils ne sont pas seuls sur ce dossier. Manchester City, leur rival de toujours, aurait également manifesté un vif intérêt pour le défenseur malien. Selon le média Team Talk, le transfert de Niakaté pourrait avoisiner les 30 millions d’euros. Une somme conséquente, mais que les deux clubs mancuniens pourraient être prêts à investir pour s’attacher les services d’un joueur prometteur.

Pour Manchester United, le recrutement de Sikou Niakaté s’inscrit dans une volonté de renforcer son effectif en vue des prochaines échéances. Le club anglais, qui ambitionne de retrouver les sommets du football européen, a besoin d’un défenseur central capable d’apporter de la stabilité et de la sérénité à sa défense.

Le Malien, par son profil et son expérience, semble cocher toutes les cases. Reste à savoir si les Red Devils parviendront à convaincre le SC Braga et à devancer la concurrence de Manchester City. Affaire à suivre…

Le recrutement de Sikou Niakaté serait un pari sur l’avenir pour Manchester United. Le défenseur malien, âgé de seulement 25 ans, dispose d’un énorme potentiel et pourrait s’imposer comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération.

Les prochains jours devraient nous en apprendre davantage sur l’avenir de Niakaté. En attendant, une chose est sûre : le feuilleton du défenseur malien promet d’être l’un des temps forts de ce mercato hivernal.