Les Forces Armées Maliennes (FAMa) poursuivent leurs efforts pour mettre fin aux activités des groupes armés terroristes qui sévissent dans le nord du pays. Dans ce sens, elles ont mené plusieurs opérations de grande envergure dans la région de Tombouctou, portant de sérieux coups à leurs adversaires.

Les Forces Armées Maliennes démantèlent un important dépôt logistique des terroristes à Tombouctou

Selon le point des offensives des Forces armées maliennes sur le champs de bataille publié à la date du lundi 6 janvier, une mission de reconnaissance a permis de localiser et de neutraliser un véhicule pick-up appartenant à un groupe armé terroriste, à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Ras-El-Ma, dans la nuit du vendredi dernier. Le véhicule, soigneusement dissimulé, a été détruit avec sa cargaison.

Le lendemain, les FAMa ont porté un coup encore plus dur aux terroristes en détruisant un important dépôt logistique situé à 11 kilomètres au nord-ouest de Zarho. Ce dépôt, qui servait à ravitailler les unités combattantes des groupes armés terroristes dans le sud du Gourma, contenait de grandes quantités de matériel et de munitions.

Ces opérations s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à affaiblir les groupes armés terroristes au Mali en les privant de leurs moyens d’action. En détruisant leurs bases arrière et leurs dépôts de logistique, l’armée rend plus difficile leur capacité à mener des attaques.

A noter que les efforts des FAMa contribuent à créer un environnement plus sûr pour les populations civiles. Toute chose qui permettra à terme de relancer les activités économiques et de favoriser le retour de la paix dans les régions affectées par l’insécurité.