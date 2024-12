Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a procédé ce lundi à l’inauguration de la deuxième usine de transformation de tomate du pays, la Société Faso Tomates (SOFATO), située à Yako, dans la région du Nord.

Ibrahim Traoré met en service la deuxième usine de transformation de tomate au Burkina Faso

Portée par la Société coopérative avec conseil d’administration (SCOOP-CA) « Bâtir l’avenir », cette nouvelle unité de production est le fruit d’un important projet d’actionnariat populaire. Elle témoigne de la volonté du peuple du Burkina Faso de développer son secteur agricole et de créer des emplois.

Dans un message publié sur son compte X, le président Ibrahim Traoré a souligné l’importance de ce projet pour le développement économique du pays. « J’ai la ferme conviction que le Burkina Faso dispose des ressources humaines et des potentialités nécessaires pour assurer le bien-être de sa population et sa marche victorieuse vers un meilleur lendemain. Ensemble, bâtissons un pays souverain, libre et prospère ! », a s’est réjoui le chef de l’État.

Cette inauguration intervient quelques jours après celle d’une première usine de transformation de tomate à Bobo-Dioulasso. Ces deux projets s’inscrivent dans une dynamique de soutien à la production locale et de valorisation des produits agricoles au Burkina Faso.