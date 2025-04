La Division des Investigations Criminelles (DIC) de la Police Nationale du Burkina Faso a mis fin à une séquestration qui aura duré plus de cinq longues années. Grâce à une dénonciation anonyme, les forces de l’ordre ont interpellé dans une zone non lotie de Ouagadougou une femme soupçonnée d’avoir enlevé et séquestré une fillette nommée O.D.

La police met fin à cinq années de captivité pour une jeune fille enlevée au Burkina Faso

Selon les informations de la police nationale du Burkina Faso, les faits remontent au 1er octobre 2019, jour de rentrée scolaire. Ce matin-là, le père de la jeune O.D. l’avait déposée à son école primaire. C’est lors d’une promenade que la présumée ravisseuse a aperçu la petite O.D., alors âgée de cinq ans, non loin de son établissement. Profitant de la situation, elle l’a emmenée de force à son domicile à bicyclette.

La fillette a été maintenue captive pendant deux ans dans la résidence de sa bourrelle, jusqu’en 2021. Par la suite, la ravisseuse a commencé à se montrer en public avec O.D. Ce n’est que lorsque la jeune victime a atteint l’âge de onze ans et demi que sa tortionnaire l’a finalement inscrite à l’école en classe de CP1.

C’est grâce à la précieuse collaboration de citoyens vigilants que les investigations menées par la DIC ont permis de retrouver les parents biologiques d’O.D., mettant fin à une séparation déchirante qui aura duré plus de cinq années au Burkina Faso. Cette affaire souligne l’importance cruciale du rôle des citoyens dans la lutte contre la criminalité et la protection des plus vulnérables.