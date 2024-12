Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé, lors du Conseil des ministres du 5 décembre 2024, l’acquisition de 500 nouveaux bus. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un projet visant à renforcer les transports en commun dans le pays, notamment pour faciliter les déplacements des élèves et étudiants.

Le Burkina Faso veut s’équiper de 500 nouveaux bus pour fluidifier les transports

Selon le relevé du conseil des ministres de ce jeudi, il s’agit d’un projet spécifique d’envergure, d’un coût total de 44 865 000 000 FCFA hors taxes, qui permettra de renforcer les capacités de la Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRAO). Ainsi, les nouveaux bus seront déployés principalement dans les centres urbains afin de répondre aux besoins croissants de mobilité des populations, en particulier des jeunes du Burkina Faso.

Cette acquisition s’inscrit dans une volonté de moderniser les transports en commun au Burkina Faso et d’offrir des services plus fiables et plus confortables aux usagers. Le gouvernement espère ainsi améliorer les conditions de vie des populations et favoriser l’accès à l’éducation pour tous.