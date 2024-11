Le gouvernement du Burkina Faso s’est doté d’une flotte de véhicules électriques, dans une démarche visant à réduire le train de vie de l’État et à préserver l’environnement. Ce don, offert par le président directeur général de Yunhong International Group, Li Yubao, a été remis officiellement au ministre de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo.

Le Burkina Faso se tourne vers les véhicules électriques pour réduire son empreinte carbone

D’une valeur de plus d’un milliard FCFA, ces véhicules électriques, d’une autonomie de 500 kilomètres, permettront de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et les coûts liés au carburant et à l’entretien, selon le donateur.

Cette initiative s’inscrit dans la droite ligne des annonces faites par le capitaine Ibrahim Traoré en mars dernier, qui avait exprimé sa volonté de doter les membres du gouvernement de véhicules électriques. Pour le Directeur de Cabinet du Chef de l’État, Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah, il s’agit d’un choix stratégique pour améliorer la qualité de l’air, notamment dans les zones urbaines.

Par ailleurs, le Burkina Faso entend aller plus loin dans la transition énergétique. À cet effet, un partenariat a été établi avec une startup pour mettre en place une unité de production de véhicules électriques sur le territoire national. Ainsi, les premiers véhicules entièrement assemblés au Burkina Faso sont prévus être disponibles dès le premier trimestre de l’année 2025.

Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de développement durable du Burkina Faso et témoigne de la volonté du gouvernement à s’engager dans une transition énergétique.