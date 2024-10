Au Burkina Faso, après les élèves, c’est au tour des magistrats et des greffiers d’adopter le Faso Dan Fani pour leurs tenues d’audience. Cette décision a été prise par le gouvernement lors du conseil des ministres du 23 octobre 2024

Burkina Faso : le Faso Dan Fani s’invite au tribunal

Suite à un accord avec les professionnels de la justice, les magistrats et les greffiers porteront désormais des tenues d’audience confectionnées en Faso Danfani. D’après les autorités militaires, ces nouveaux costumes, confectionnés à partir du tissu national, sont non seulement plus économiques que ceux importés auparavant par les magistrats.

Pour eux, cette initiative consiste à soutenir la filière coton burkinabè et à promouvoir le savoir-faire des tisserands locaux. Par ailleurs, il faut noter que d’autres discussions sont en cours avec d’autres corps de métiers du secteur judiciaire, tels que les avocats, les huissiers et les notaires, pour étendre cette démarche.

En revanche, le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré, a mis en place l’usine de textile IRO-TEXBURKINA. Cette initiative a pour a le but de transformer le secteur du coton et de maximiser sa valeur ajoutée sur le territoire.