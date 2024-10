Au Burkina Faso, le Chef de l’État Ibrahim Traoré a procédé au lancement officiel des activités de la Banque postale du Burkina Faso (BPBF). La cérémonie d’inauguration a eu lieu dans la capitale ce lundi 7 octobre 2024, en présence de plusieurs autorités étatiques.

Burkina Faso : Ibrahim Traoré lève le voile sur la Banque Postale

Le Burkina Faso ouvre une nouvelle page de son développement économique. Ainsi, c’est à travers une forte mobilisation ce lundi 7 octobre 2024 que les autorités de la transition ont mis en service les activités de la banque postale du pays des hommes intègres. Cette initiative, selon le chef de l’État, s’inscrit dans la vision d’un « développement inclusif » pour assurer le progrès économique du pays.

Bien qu’elle soit une simple banque, elle regorge de plusieurs aspirations d’un peuple en quête d’un avenir meilleur, un avenir qui passera par le financement de secteurs clés de notre économie, précise le chef de l’État, Ibrahim Traoré. Cette institution financière aura pour rôle de centraliser les ressources publiques et de financer des projets structurants, contribuant ainsi à la transformation économique du pays.

Avec un capital de 15 milliards de FCFA, la BPBF est une banque commerciale ouverte à tous. Elle témoigne de l’engagement de ses actionnaires à offrir des services financiers adaptés aux besoins de la population, en particulier les plus vulnérables, afin de renforcer l’inclusion financière, mentionnent les autorités militaires.

Par ailleurs, le chef de l’État a profité de l’occasion pour annoncer le lancement de la Banque des Dépôts du Trésor et de la Caisse des Dépôts et d’Investissements. À travers ces différentes initiatives, les autorités militaires envisagent de façonner le pays pour un développement durable et équitable.