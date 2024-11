Au Burkina Faso, l’ancien président Paul Henri Sandaogo Damiba et d’autres officiers ont été radiés de l’armée. L’information a été dévoilée à travers un décret présidentiel en date du 30 octobre 2024, signé par le chef de l’État Ibrahim Traoré.

Burkina Faso : Paul-Henri Sandaogo Damiba exclu des forces armées

Le président Ibrahim Traoré a procédé à une vaste purge au sein de l’armée. Parmi les personnes radiées figure l’ancien président, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, ainsi que plusieurs autres officiers. Cette décision radicale a été motivée par des « fautes jugées particulièrement graves », notamment des actes de complicité avec des puissances étrangères et des groupes terroristes, visant à déstabiliser le pays.

Selon le gouvernement de la transition, ces actions ont été considérées comme une trahison envers la nation et une atteinte grave à la dignité militaire. Dans le rang des autres officiers radiés, on retrouve des personnalités clés comme le lieutenant-colonel Évrard Somda, ancien chef d’état-major de la gendarmerie nationale, et le colonel Bamouni Yves Didier, ex-commandant du COTN. Ces militaires, ainsi que d’autres, sont accusés d’avoir comploté contre les autorités en place et d’avoir mis en péril la sécurité nationale.

Par ailleurs, cette purge intervient dans un contexte de lutte contre le terrorisme et d’instabilité politique au Burkina Faso. Elle marque une nouvelle étape dans la restructuration de l’armée et vise à renforcer le pouvoir du président Traoré.