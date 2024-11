Le Mali a rendu hommage à plusieurs de ses personnalités en les élevant au rang de Grand Officier de l’Ordre national. Le décret présidentiel, signé le 1er novembre 2024 par le général d’armée Assimi Goïta, distingue notamment le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

Assimi Goïta décore 13 personnalités, dont Choguel Kokalla Maïga au Mali

Treize personnalités au total ont été honorées. Parmi elles, on retrouve de nombreuses figures militaires, telles que les généraux Malick Diaw, Sadio Camara, Ismaël Wagué et Modibo Koné. Des personnalités civiles comme le vérificateur général, Samba Alhamdou Baby, et le médiateur de la République, Sanogo Aminata Mallé, ont également bénéficié de la reconnaissance du chef de l’État du Mali.

Ces distinctions récompensent des parcours exemplaires et des services rendus à la nation. Elles soulignent l’importance de ces personnalités dans la vie politique, économique et sociale du Mali.

Ces décorations ont fait réagir l’ancien Premier ministre Moussa Mara. Ce dernier a d’abord félicité toutes les personnalités bénéficiaires de cette distinction avant d’émettre quelques réserves. À en croire l’ex-chef de gouvernement, la liste des récipiendaires est trop concentrée sur les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires. Il plaide donc pour une plus grande ouverture aux autres composantes de la société civile, comme les acteurs économiques, les élus locaux, les artisans et les producteurs agricoles.

Les autorités maliennes sont alors appelées à reconnaître les mérites de tous ceux qui contribuent au développement du pays, quelles que soient leurs origines ou leurs fonctions.