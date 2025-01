L’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr., a finalement écopé de deux matchs de suspension suite à son expulsion lors du match contre Valence à Mestalla. Une sanction moins lourde que ce que craignaient les Madrilènes, qui pourront compter sur leur star pour la Supercoupe d’Espagne.

Vinicius Jr. suspendu deux matchs suite à son « mauvais » comportement à Mestalla

Le Comité de Compétition de la Fédération espagnole a rendu son verdict, confirmant les informations révélées par les quotidiens sportifs espagnols AS et Marca. Selon ces derniers, le rapport de l’arbitre n’ayant pas qualifié l’action de Vinicius Jr. d’agression, le joueur a échappé à une suspension plus longue.

Le Brésilien purgera donc ses deux matchs de suspension en Liga, notamment lors des rencontres face à Las Palmas et Valladolid. Une absence qui sera certainement ressentie par le Real Madrid, mais qui ne compromet pas sa participation à la Supercoupe d’Espagne.

Cette décision met un terme à une période d’incertitude pour le club merengue et son joueur phare. Vinicius Jr. pourra ainsi rapidement se concentrer sur les prochains défis qui l’attendent.