Au Burkina Faso, les autorités ont porté un coup dur aux trafiquants d’huile alimentaire. La Brigade mobile de contrôle et de répression des fraudes de la Direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Sahel a procédé, le 12 décembre dernier, à la saisie de 96 cartons d’huile alimentaire non conformes.

Le Burkina Faso met la main sur une importante quantité d’huile alimentaire non autorisée au Sahel

Selon les informations, c’est au cours d’une opération conjointe avec les forces de l’ordre qu’un camion Dina transportant une cargaison illégale de 50 cartons d’huile alimentaire a été intercepté. Suite à une dénonciation, les agents ont pu mettre la main sur 46 cartons supplémentaires, portant ainsi le total de la saisie à 96 cartons.

Selon les autorités du Burkina Faso, il s’agit d’une opération qui témoigne de leur détermination à lutter contre la fraude et à garantir la sécurité alimentaire des populations. La vente d’huile alimentaire non autorisée constitue un danger pour la santé des consommateurs et porte atteinte à la concurrence loyale.

A noter qu’une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de cette cargaison d’huile et identifier les responsables de ce trafic. Pour le moment, les produits saisis ont été mis sous scellés en attendant leur destruction.