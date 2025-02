Au Burkina Faso, les autorités ont porté un coup dur à la contrebande de produits prohibés. Une opération menée par la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a permis la saisie de 3 159 cartons de marchandises illégales, principalement des herbicides, d’une valeur marchande dépassant les 164 millions de francs CFA.

Protection des consommateurs au Burkina Faso : la CNLF saisit une cargaison d’herbicides dangereux pour la santé publique

Dans la nuit du 16 au 17 février 2025, une équipe de la CNLF a intercepté une importante cargaison entre les villes de Dano et Pâ. La marchandise, dissimulée dans plusieurs véhicules, était composée d’herbicides non homologués, représentant un danger potentiel pour la santé publique et l’environnement.

Les produits saisis, présentés à la presse vendredi 21 dernier par le Dr Yves Kafando, Coordonnateur national de lutte contre la fraude, étaient composés d’herbicides de marques PARABEST, CROWNQUAT, KINGRAMO et NICOZINE. Ces produits, provenant du Ghana et représentant un poids total de 45 tonnes, ne figurent pas sur la liste des herbicides autorisés au Burkina Faso.

Collaboration citoyenne et mesures punitives

L’opération a été rendue possible grâce à la collaboration précieuse de la population, qui a alerté les autorités sur les mouvements suspects. Les auteurs de cette tentative de fraude seront soumis à des amendes et des pénalités. Les marchandises saisies, au lieu d’être incinérées, feront l’objet d’une transformation en produits utilitaires, dans la mesure du possible.

Le Dr Kafando a saisi cette occasion pour lancer un appel pressant au civisme économique et au respect des réglementations en matière d’importation. Il a également exhorté la population à renforcer sa collaboration avec les autorités, en signalant toute activité suspecte liée à la contrebande.