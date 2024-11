Les Forces armées nationales (FAN) du Burkina Faso ont intensifié leurs opérations militaires ces derniers jours, infligeant de lourdes pertes aux groupes terroristes actifs dans plusieurs régions du pays.

Succès militaire au Burkina Faso : les FDS repoussent les attaques terroristes

Selon les informations de l’AIB, plusieurs régions du Burkina Faso ont bénéficié de l’intervention des forces combattantes en ce début du mois de novembre. Ainsi, dans les régions de l’Est, du Nord, du Centre-Nord et du Centre-Est, les FDS ont mené de multiples offensives, combinant des actions terrestres et aériennes. Ces opérations ont permis de neutraliser un nombre important de terroristes, de détruire leurs bases et de récupérer du matériel de guerre.

Dans la région de l’Est, les soldats ont notamment mené une opération de grande envergure qui a permis de sécuriser le convoi de ravitaillement de Boungou et de libérer des otages détenus par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

Dans le Nord, les FDS ont mené plusieurs opérations avec des frappes aériennes, infligeant de lourdes pertes aux groupes terroristes. De nombreux matériels, notamment des armes et des munitions (plaques solaires, des bouteilles de gaz et du matériel servant à confectionner des mines artisanales), ont été saisis. À ce niveau, une quarantaine environ de terroristes ont été éliminés par les forces combattantes du Burkina Faso.

Dans le Centre-Nord et le Centre-Est, les FDS ont également mené des opérations de ratissage et de sécurisation permettant de neutraliser plusieurs terroristes (plus de huit) et de récupérer du matériel tel que des motos, munitions, armes, bidon d’engrais et autres.

En plus de ces offensives, les FDS ont renforcé leur présence sur le terrain en installant de nouveaux postes de contrôle, toute chose qui permet de sécuriser les zones reconquises et de faciliter le retour des populations déplacées.

La réussite de ces différentes opérations menées par les FDS du Burkina Faso témoigne de la détermination du pays d’Ibrahim Traoré à lutter contre le terrorisme et à restaurer la sécurité sur toute l’étendue du territoire. Toutefois, la situation reste fragile et les défis sont nombreux.