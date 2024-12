Au Burkina Faso, les multiples efforts conjugués des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) commencent à porter leurs fruits. Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB), plus de 2 500 écoles, principalement des établissements préscolaires et primaires, ont pu rouvrir leurs portes ces dernières années.

Des milliers d’élèves retrouvent le chemin de l’école au Burkina Faso

Entre les années scolaires 2022-2023 et le début de l’année scolaire 2024-2025, pas moins de 2 517 écoles ont repris leurs activités, permettant ainsi à près de 489 477 élèves, dont 242 927 filles, de retourner sur les bancs de l’école au Burkina Faso.

Les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Nord, particulièrement touchées par l’insécurité, ont connu une amélioration significative de la situation sécuritaire, toute chose qui favorise la réouverture d’un grand nombre d’établissements scolaires.

Il est à noter que la région du Centre-Sud, qui comptait encore 25 écoles fermées en mai 2024, a réussi à les rouvrir toutes pour la rentrée scolaire 2024-2025.

Ces réouvertures témoignent de la détermination des autorités et des populations du Burkina Faso à offrir aux enfants du pays des hommes intègres un accès à l’éducation, malgré le contexte sécuritaire difficile.