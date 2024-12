Chris Brown met le feu à Johannesburg depuis hier samedi. La deuxième phase de son concert est pour ce dimanche soir. Cependant, les concerts de l’artiste américain suscite des inquiétudes. Une ONG a même tenté en vain d’annuler les évènements de l’ex de Rihanna.

50 000 signatures contre Chris Brown : la lutte de l’ONG Women For Change en Afrique du Sud

Régulièrement condamné pour violences, la venue de Chris Brown en Afrique du Sud suscite une vive polémique. L’ONG Women For Change a même lancé une pétition pour tenter d’annuler ses deux concerts prévus ce week-end à Johannesburg. Dans un pays où les violences basées sur le genre constituent un véritable fléau, cet événement a relancé les débats sur le sujet. Bien que la pétition, qui a recueilli plus de 50 000 signatures, n’ait pas abouti à une annulation, Women For Change estime que son initiative a permis de mettre en lumière cette problématique cruciale.

Pour des raisons de sécurité, l’ONG a décidé de ne pas organiser de manifestations devant le stade. « Quand on voit toute la haine que l’on reçoit en ligne, on n’ose pas imaginer ce qui pourrait se passer sur place », explique Bulelwa Adonis, porte-parole de l’organisation. L’objectif principal de Women For Change reste de sensibiliser et d’éduquer. « Il ne faut tout simplement pas soutenir les hommes violents, et Chris Brown en fait partie », affirme Adonis.

Le timing de ces concerts est particulièrement mal perçu : ils se déroulent quelques jours après la fin des « 16 jours d’activisme », une campagne internationale menée par les Nations unies pour lutter contre les violences basées sur le genre. En Afrique du Sud, près d’une femme sur trois est victime de ces violences au cours de sa vie. Bulelwa Adonis espère que les discussions engendrées par cette polémique permettront de faire évoluer les mentalités et de renforcer la sensibilisation. « Il est temps d’arrêter de culpabiliser les victimes ou de ne pas les croire. »

En 2009, après sa condamnation pour violences sur Rihanna, Chris Brown avait été interdit de concert dans plusieurs pays.