Au Burkina Faso, la composition du nouveau gouvernement burkinabé est désormais officielle, 48 heures après la dissolution de la précédente équipe dirigée par Apollinaire Kyélèm de Tambèla et 24 heures après la nomination de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo au poste de Premier ministre. La nouvelle équipe maintient une structure similaire, avec 21 ministres et 3 ministres délégués, mais introduit quatre changements.

Burkina Faso : Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo forme son gouvernement

La nouvelle équipe gouvernementale du Burkina Faso a apporté plusieurs changements stratégiques à des postes clés. Au ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, ancien chef d’état-major général des armées, succède au général Kassoum Coulibaly. Du côté du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ex-directeur de la communication de la présidence, prend les rênes et devient également porte-parole du gouvernement.

Au ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Nandy Somé / Diallo cède sa place au commandant Passowendé Pélagie Kabré / Kaboré. Quant au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, ancien secrétaire général du gouvernement, remplace Bassolma Bazié. Par ailleurs, Ousmane Ouattara a été désigné secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, succédant ainsi à Mathias Traoré.

Liste complète du nouveau gouvernement

Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants : Général de Brigade Célestin SIMPORE



Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité : Monsieur Emile ZERBO



Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques : Commandant Ismaël SOMBIE



Ministre de l’Économie et des Finances : Monsieur Aboubakar NACANABO



Ministre de la Sécurité : Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA



Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur : Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORE



Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale : Monsieur Mathias TRAORE



Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-Parole du Gouvernement : Monsieur Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO



Ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale : Commandant Passowendé Pélagie KABRE/KABORE



Ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux : Monsieur Edasso Rodrigue BAYALA



Ministre de la Santé : Monsieur Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU



Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques : Madame Aminata ZERBO/SABANE



Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat : Monsieur Serge Gnaniodem PODA



Ministre des Infrastructures et du Désenclavement : Monsieur Adama Luc SORGHO



Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières : Monsieur Yacouba Zabré GOUBA



Ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales : Monsieur Jacques Sosthène DINGARA



Ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique : Monsieur Boubakar SAVADOGO



Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Monsieur Adjima THIOMBIANO



Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement : Monsieur Roger BARO



Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat : Monsieur Mikaïlou SIDIBE



Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi : Monsieur Anuuyirtole Roland SOMDA



Ministre délégué auprès du Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, chargé des Ressources animales : Monsieur Amadou DICKO



Ministre délégué auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget : Madame Fatoumata BAKO/TRAORE



Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, chargé de la Coopération régionale : Madame Bebgnasgnan Stella Eldine KABRE/KABORE