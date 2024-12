La phase de groupes de la Ligue des Champions touche à sa fin. Cette sixième et dernière journée s’annonce palpitante avec des enjeux majeurs pour de nombreuses équipes. Qualifications, premières places, et belles confrontations sont au programme.

Ligue des Champions : des chocs à ne pas manquer

Mardi 10 décembre, l’affiche entre Girona et Liverpool sera l’un des temps forts de cette journée de Ligue des Champions. Les Espagnols, en difficulté, tenteront de surprendre les Reds, invaincus dans cette compétition. Dans le même temps, le Dinamo Zagreb accueillera le Celtic dans un match crucial pour la suite de la Ligue des Champions.

Mercredi 11 décembre, Atlético Madrid devrait confirmer sa domination face au Slovan Bratislava. Lille et Arsenal joueront leur qualification face à Sturm Graz et Monaco respectivement. Le choc Juventus – Manchester City s’annonce explosif, les deux équipes étant à égalité de points.

Dortmund et Barcelone se disputeront la première place du groupe. Le Benfica, solide cette saison, tentera de consolider sa qualification face à Bologne. Le PSG et le Bayern, deux poids lourds européens, chercheront à retrouver leur rythme face à Salzbourg et Shakhtar respectivement.

Cette dernière journée s’annonce riche en émotions. Les supporters du football européen peuvent d’ores et déjà se réjouir de ces dernières rencontres de la phase de groupes.