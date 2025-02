Burna Boy et sa mère ne sont pas seulement des partenaires d’affaires. La star nigériane entretient une relation mère-fils exceptionnelle, aussi bien dans sa vie professionnelle que privée. Leur complicité est telle qu’elle pourrait rendre jaloux n’importe qui.

Burna Boy avoue pourquoi sa mère est la seule personne irremplaçable dans sa vie

Dans une récente prise de parole, Burna Boy a expliqué pourquoi il ne manque jamais une occasion de passer du temps avec sa mère. L’artiste en a profité pour livrer une réflexion poignante sur les relations humaines et la fugacité des liens qu’il entretient avec son entourage. Burna Boy est conscient que, dans le monde du showbiz, son absence ne pèserait pas bien longtemps. Il explique que, contrairement à ses proches et collaborateurs, sa mère serait la seule à ressentir un vide irréparable après sa disparition.

« Si je meurs aujourd’hui, ma petite amie trouvera un autre homme qu’elle aimera. Mon label signera un autre artiste en moins de 24 heures et utilisera l’argent de ma musique pour le promouvoir. Ceux que j’appelle aujourd’hui mes amis se feront de nouveaux amis et seront plus heureux sans moi. Mais vous voyez ma mère ? Elle ne pourra jamais avoir un autre Burna Boy. C’est pourquoi je lui donne tout de mon vivant, car je sais qu’elle n’a qu’un seul moi. Je suis son seul fils. », a confié l’artiste nigérian.

Avec ces mots émouvants, Burna Boy souligne l’importance du lien unique qui l’unit à sa mère. Une relation précieuse qui explique pourquoi il lui accorde une place si spéciale dans sa vie.