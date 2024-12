La Confédération Africaine de Football a dévoilé, lors de la cérémonie des CAF Awards, son onze-type africain de l’année 2024. Un onze de gala qui reflète la richesse et la diversité du football africain. Dans cette liste de onze joueurs, un seul champion d’Afrique est sélectionné : Franck Kessié.

Salah, Osimhen et… un seul Ivoirien dans le onze-type de l’année lors des CAF Awards 2024

Dans les cages, on retrouve le Camerounais André Onana, gardien de l’Inter Milan. La défense est solide avec le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le Congolais Chancel Mbemba et le Marocain Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, le Ghanéen Mohammed Kudus, le Marocain Sofyan Amrabat, l’Ivoirien Franck Kessié et le Malien Yves Bissouma forment un bloc solide. En attaque, l’Égyptien Mohamed Salah, le Nigérian Victor Osimhen et le Nigérian Ademola Lookman complètent ce onze de rêve.

Si les critères de sélection n’ont pas été communiqués par la CAF, il faut noter que ce onze-type de l’année est constitué avec un seul joueur des Eléphants de Côte d’Ivoire dont le capitaine Franck Kessié. Dans cette liste, certains champions d’Afrique en titre ayant réalisé de très belles performances notamment en CAN 2023 ne se retrouvent pas parmi les joueurs retenus dans le 11-type des CAF Awards. Il est donc probable que les performances en club et en sélection, ainsi que les statistiques individuelles, aient été pris en compte.