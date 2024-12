SOFATO (Société Faso Tomate) a vu le jour ce lundi 16 décembre 2024. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a procédé à l’inauguration de cette usine de transformation de tomates, la deuxième du Burkina Faso. Cette dernière a une capacité de production de 100 tonnes par jour.

SOFATO, un nouveau levier pour la croissance économique du Burkina Faso

L’industrialisation au Burkina Faso progresse à une vitesse de croisière. Ainsi, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a inauguré la deuxième industrie de transformation de tomates. Nommée SOFATO, celle-ci est capable de produire 100 tonnes de tomates destinées à la commercialisation en une journée.

SOFATO, source de création d’emplois et de réduction du taux de chômage

La construction et l’instauration des deux usines de transformation de tomates ont permis la création de 1 007 emplois directs et de plus de 1 500 emplois indirects. SOFATO a été construite pour un coût d’investissement de 5,65 milliards de francs CFA, soit 8,6 millions d’euros. Le financement de cette deuxième usine de transformation est issu du programme de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire.

Cette infrastructure ultramoderne est bâtie sur une superficie d’un hectare. Son inauguration intervient deux semaines après l’ouverture de la première unité de transformation de ce légume rouge, baptisée Société Burkinabè de Tomate (SOBTO). Située à Bobo-Dioulasso, cette dernière a nécessité un investissement de 7,5 milliards de FCFA et possède une capacité journalière de traitement similaire à celle de la seconde.

Rappelons que la réalisation de ces deux projets a pour objectif l’optimisation de la chaîne de valeur de la tomate et une contribution à l’industrialisation du Burkina Faso, à travers la transformation locale de ses matières premières.