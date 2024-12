La BAD (Banque Africaine de Développement) a accordé un prêt de 216 milliards de francs CFA au Cameroun. Cette somme est destinée à la réhabilitation de l’autoroute reliant Ngaoundéré à Garoua.

Douala et N’Djamena : deux pôles économiques majeurs

La BAD a approuvé un financement de 330,48 millions d’euros (soit 216,7 milliards de FCFA) en faveur du Cameroun. Ce financement vise à réhabiliter l’autoroute reliant Ngaoundéré à Garoua, deux villes majeures du pays. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la quatrième phase du Programme d’appui au secteur des transports (PAST4), qui a pour ambition de connecter Douala, capitale économique du Cameroun, à N’Djamena, capitale du Tchad.

Selon Serge N’Guessan, directeur général de la BAD pour l’Afrique centrale, cette infrastructure bénéficiera à environ 35 % de la population camerounaise et 20 % de la population tchadienne. La réhabilitation de cette autoroute permettra de stimuler les échanges transfrontaliers et les investissements, ce qui renforcera les économies des deux pays.

Le bien-fondé du PAST4

Le Programme d’appui au secteur des transports (PAST4) a pour objectif principal de réduire le déficit infrastructurel tout en tenant compte des fragilités locales. Ainsi, il renforcera la résilience des populations face aux effets du changement climatique. De plus, il soutiendra des secteurs clés tels que l’agro-industrie, l’agriculture et l’élevage, tout en promouvant l’égalité des genres et l’emploi des jeunes.

Ce programme s’inscrit également dans les priorités du gouvernement camerounais pour le développement de l’agro-industrie dans le nord du pays, en intégrant les infrastructures nécessaires. La zone d’influence directe du projet couvre les régions de l’Adamaoua et du Nord, avec une population estimée à 5,68 millions d’habitants, dont 51 % sont des femmes. Par ailleurs, plus de la moitié des habitants concernés sont âgés de moins de 20 ans.

Grâce à ce projet, le Cameroun et le Tchad ambitionnent de renforcer leur intégration économique et de favoriser un développement durable pour leurs populations.