Ce jeudi 5 décembre 2025, à Rabat, le Maroc a conclu trois accords de financement avec la Banque Africaine de Développement (BAD). Ces contrats sont estimés à une valeur globale de 344,7 millions d’euros, soit 225 649 147 742,52 FCFA. Une opportunité majeure pour le gouvernement marocain, qui pourra désormais allouer ces fonds à la réalisation de certains projets définis dans les accords.

Le Maroc et la BAD signent trois accords estimés à 344,7 millions d’euros

Les 344,7 millions d’euros obtenus par le gouvernement marocain à travers ces contrats sont répartis en trois parties : 120 millions d’euros pour le premier projet, 104,7 millions d’euros pour le deuxième et 120 millions d’euros pour le troisième.

Le premier contrat de prêt est destiné à financer le Programme d’appui au renforcement de la gouvernance économique et de la résilience au changement climatique. Ce programme permettra de mettre en œuvre des réformes majeures dans la gouvernance économique et sectorielle, notamment celle des entreprises publiques, qui est actuellement en cours.

Le deuxième contrat, d’un montant de 104,7 millions d’euros, est dédié à trois secteurs : la digitalisation, le renforcement de la production et l’amélioration des performances de l’eau potable. La mise en œuvre de ces trois plans d’action offrira une sécurisation accrue de la production d’eau potable au Maroc et une amélioration des performances techniques dans plusieurs régions et agglomérations urbaines. En outre, le pays connaîtra une avancée significative en matière de numérique et de digitalisation.

Enfin, le troisième accord, estimé à 120 millions d’euros, vise à soutenir le Projet d’aménagement de la zone d’activités industrielles du port de Nador West Med. L’objectif est de renforcer et de diversifier l’offre portuaire du Maroc, consolidant ainsi son rôle de plateforme logistique industrielle tout en favorisant le développement économique et social de la région de l’Oriental. Ce projet inclut également l’aménagement d’espaces économiques et d’unités industrielles et logistiques au sein du port.

Une économie marocaine plus prospère

Une fois ces trois projets réalisés, le Maroc atteindra un niveau de développement considérable, tout en offrant des garanties supplémentaires aux investisseurs. Cela renforcera également ses relations avec la Banque Africaine de Développement (BAD), partenaire de longue date avec 50 années de collaboration.