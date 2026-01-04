© CAN 2025 : Le Cameroun ira défier le Maroc en quart de finale

Le plus dur s’annonce pour le Cameroun et le Maroc dans cette CAN 2025. Les deux formations vont se mesurer lors des quarts de finale du tournoi. C’est notamment après le succès des Lions Indomptables face à l’Afrique du Sud ce dimanche soir en 8e de finale (1-2).

CAN 2025 : Le Cameroun trop fort pour l’Afrique du Sud

Si le Maroc a souffert pour faire chuter la Tanzanie en s’imposant sur la plus petite des marges grâce à un but de Brahim Diaz, les Lions de l’Atlas devaient sans aucun doute être devant leur télévision pour suivre le deuxième 8e de finale du jour. Il opposait l’Afrique du Sud au Cameroun de Samuel Eto’o, grand observateur depuis les tribunes.

Du côté de Rabat, ce sont les Sud-Africains qui ont d’abord dominé la rencontre. Les Bafana Bafana ont enchaîné les occasions sans pour autant réussir à cadrer. Et à force de trop rater, les Lions Indomptables du Cameroun ont finalement réussi à en profiter. À la demi-heure de jeu, c’est Junior Tchamadeu qui a ouvert la marque (34e, 1-0). Un but libérateur pour des Lions Indomptables qui allaient creuser l’écart au retour des vestiaires grâce à Christian Kofane (47e, 2-0).

FULL-TIME! 🇿🇦🇨🇲 Cameroon claim a 2-1 win over South Africa in the Round of 16. #TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile pic.twitter.com/ihveG3HAft — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 4, 2026

Au coup de sifflet final, le Cameroun s’impose donc 2-1 avec une réduction du score en fin de match de la part de Makgopa (88e, 2-1) face à l’Afrique du Sud pour valider son ticket pour les quarts de finale. En quart de finale, le Cameroun va jouer du très lourd. Ce sera face au Maroc, pays hôte de cette CAN 2025, pour un choc XXL.