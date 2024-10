Au Cameroun, le bras entre la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et le ministère des Sports et de l’éducation physique (Minsep) est terminé. Ainsi, arrivés en rassemblement au pays pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, les joueurs ont profité pour réagir à cette situation heureuse.

Réaction des joueurs suite à la fin de la tension entre la Fecafoot et Minsep au Cameroun

Vincent Aboubakar, capitaine des Lions indomptables du Cameroun et ses coéquipiers, ne sont pas restés insensibles suite au dénouement heureux de la crise qui secoue le football camerounais, notamment entre la Fecafoot et le Minsep. Avec le dégel de cette crise qui a abouti à un staff unifié de la sélection nationale, les joueurs ont tenu à exprimer leur reconnaissance à toutes les parties qui ont œuvré pour cet apaisement. Dans un communiqué, les joueurs se félicitent de « cet heureux aboutissement qui marque ainsi un retour à plus de sérénité et de stabilité autour et en dehors de l’équipe : un gage de bon augure pour des meilleurs lendemains de notre sélection nationale ».

Les poulains de Marc Brys n’ont pas manqué d’adresser leur gratitude au chef de l’État Paul Biya pour s’être investi particulièrement. Aux deux protagonistes, Samuel Eto’o, président de la Fecafoot et Mouelle Kombi, le Minsep, les joueurs ont salué leur grandeur d’esprit ainsi que leur sens élevé du patriotisme.

Tout en félicitant le peuple camerounais pour le dénouement heureux de cet imbroglio, les Lions indomptables lancent un appel vibrant aux supporters pour les soutenir et les pousser à la victoire face au Kenya prévue le 11 octobre, au stade Omnisports de Yaoundé.