Au Burkina Faso, les autorités militaires ont confirmé leur intention d’intégrer le groupe des BRICS. C’est le Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, qui a annoncé cette nouvelle majeure ce mardi 8 octobre 2024.



Le Burkina Faso marque un tournant en s’alliant aux grands émergents



Selon le chef du gouvernement, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, le Burkina Faso souhaite profiter des opportunités offertes par ce regroupement de pays émergents, notamment en matière économique et de coopération internationale. « Nous espérons que les membres actuels des BRICS accueilleront favorablement notre demande », a-t-il déclaré.



En effet, cette décision intervient quelques jours avant le sommet des BRICS qui se tiendra à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre prochain. En réalité, le Premier ministre a expliqué que cette volonté d’adhérer aux BRICS avait déjà été exprimée à l’ambassadeur de Russie au Burkina Faso.



Par ailleurs, il faut noter que le groupe des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, représente une force économique et politique croissante sur la scène internationale. Ainsi, l’adhésion du Burkina pourrait renforcer l’influence de ce groupe en Afrique et lui ouvrir de nouvelles perspectives de développement.