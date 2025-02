L’Extrême-Nord du Cameroun est de nouveau frappé par la violence de Boko Haram. Lundi, une attaque a coûté la vie à un adolescent de seulement 14 ans. Ce drame met en lumière la vulnérabilité des populations face à ces attaques répétées.

Cameroun : un enfant de 14 ans tué dans une attaque de Boko Haram

Aux alentours de 2 heures du matin, la localité de Koza, située dans le département du Mayo-Tsanaga, a été la cible d’une incursion meurtrière. Des membres de Boko Haram ont pris d’assaut des habitations, semant la terreur et la désolation. Un jeune garçon de 14 ans a malheureusement perdu la vie dans cette attaque. Un civil a également été blessé, témoignant de la violence de l’assaut.

Les forces de défense et de sécurité se sont rapidement mobilisées pour sécuriser la zone et lancer une traque contre les responsables de cette attaque odieuse. Cependant, la peur et l’incertitude persistent dans la région.

Un contexte de violence persistante

Depuis 2014, l’Extrême-Nord du Cameroun est régulièrement la cible des attaques de Boko Haram. Le groupe terroriste mène également des incursions dans les régions frontalières du Nigeria, semant la mort et provoquant d’importants déplacements de populations.

La communauté internationale s’inquiète de la recrudescence de la violence dans la région. Les organisations humanitaires appellent à une action concertée pour protéger les populations civiles et mettre fin aux exactions de Boko Haram.

Face à cette tragédie, la solidarité est essentielle. Les familles endeuillées ont besoin de notre soutien. Les populations de l’Extrême-Nord ont besoin de notre solidarité pour surmonter cette épreuve et reconstruire un avenir de paix.

L’Extrême-Nord du Cameroun a besoin de nous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour cette région meurtrie.