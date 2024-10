Les Lions de la Téranga du Sénégal ont arraché leur qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) grâce à un but sur coup franc de leur star, Sadio Mané. Lors d’un match âprement disputé face au Malawi en 4e journée des éliminatoires de cette compétition, les Sénégalais ont peiné à trouver la faille avant d’être finalement récompensés dans les ultimes secondes du temps additionnel.

Sadio Mané, sauveur du Sénégal : un coup franc décisif offre la qualification pour la CAN 2025

Dès le coup d’envoi, le Sénégal a imposé un pressing intense sur les Malawites, cherchant à ouvrir le score rapidement. Mais la défense adverse a résisté vaillamment, repoussant toutes les offensives. Malgré plusieurs occasions nettes, notamment pour Sadio Mané et Boulaye Dia, les Lions de la Téranga ont buté sur un gardien malawite vigilant.

C’est finalement dans les arrêts de jeu que le scénario s’est débloqué. Suite à une faute sur Sadio Mané aux abords de la surface de réparation, l’attaquant sénégalais s’est chargé de tirer le coup franc. D’une frappe puissante et placée, il a trompé le portier adverse, offrant ainsi la victoire à son équipe (0-1, 96e).

Grâce à ce succès, le Sénégal se qualifie pour la CAN 2025 dès la 4e journée. Sadio Mané et ses coéquipiers sont donc la 2e nation qualifiée dans le groupe L après le Burkina Faso. Étant déjà qualifiées, les deux nations n’auront désormais qu’à se disputer la première place du groupe. Pour ce qui est des deux nations restantes, le Malawi et le Burundi, elles sont d’office disqualifiées, car n’ayant plus aucune chance de se retrouver du côté du Maroc en 2025.