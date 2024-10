Les Étalons du Burkina Faso ont assuré leur qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025), qui se déroulera au Maroc. Grâce à une victoire solide face au Burundi (0-2) ce dimanche en 4e journée des éliminatoires de la compétition, les Burkinabè ont pris une avance décisive dans leur groupe et ne peuvent plus être rejoints.

Le Burkina Faso domine le Burundi et file à la CAN 2025

Lors de ce match disputé à Abidjan, les Burkinabè ont rapidement pris l’ascendant grâce à un but de Mohamed Konaté dès la 5e minute (0-1). Malgré une domination moins marquée qu’à l’aller, les joueurs de Brama Traoré ont su conserver leur avantage et concrétiser leur victoire par un penalty transformé par le capitaine Bertrand Traoré dans les dernières secondes du match (0-2, 90e+4).

Cette qualification est une belle récompense pour les Étalons du Burkina Faso, qui ont réalisé un parcours solide dans ces éliminatoires. Les absences de plusieurs cadres, comme Dango Ouattara et les frères Traoré, n’ont pas entaché leur détermination.

Avec cette qualification, le Burkina Faso rejoint le cercle fermé des équipes qualifiées pour la CAN 2025. Les Étalons auront à cœur de confirmer leur statut de prétendant lors de la phase finale de la compétition.

Qualifications CAN 2025 – Classement du Groupe L:

Burkina Faso : 10 points (Qualifié)

Sénégal: 7 points (-1 match)

Burundi: 3 points

Malawi: 0 point (-1 match)