Après les éliminatoires de la CAN 2025, les 24 nations qualifiées pour cette compétition sont connues. En attendant le 27 janvier prochain pour la cérémonie du tirage au sort, on a désormais une idée sur la constitution des quatre chapeaux de 6 équipes chacun.

Constitution des chapeaux pour le tirage au sort de la CAN 2025

Cette répartition est basée sur le classement FIFA des nations africaines. Pour la phase de groupe de la CAN 2025, les 24 nations participantes vont être réparties en quatre chapeaux, en fonction du dernier classement FIFA des nations du mois de décembre. Ainsi, les six meilleurs équipes du continent seront têtes de série et seront logées dans le Pot 1. Les autres équipes seront classées dans les Pots 2, 3 et 4 en fonction de leur classement mondial.

Sous réserve d’officialisation de la CAF, voici les chapeaux probables pour le tirage au sort de la CAN 2025

Pot 1

Maroc (14e mondial)

Sénégal (17e)

Egypte (33e)

Algérie (37e)

Nigeria (44e)

Côte d’Ivoire (46e)

Pot 2

Cameroun (49e)

Mali (51e,)

Tunisie (52e)

Afrique du Sud (57e)

RDC (61e)

Burkina Faso (66e)

Pot 3

Gabon (84e)

Angola (85e)

Zambie (87e)

Ouganda (88e)

Guinée Équatoriale (93e)

Bénin (94e)

Pot 4

Mozambique (96e)

Comores (103e)

Tanzanie (106e)

Soudan (113e)

Zimbabwe (121e)

Botswana (136e)