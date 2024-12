La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce lundi la date du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025). Cette activité aura lieu le 27 janvier prochain à Rabat au Maroc.

Cette décision a été prise en marge de la réunion du Comité exécutif de la CAF, quelques heures avant la cérémonie des CAF Awards. Patrice Motsepe et les responsables de l’instance africaine du football ont choisi la date du 27 janvier pour effectuer le tirage au sort des groupes de la CAN 2025. Ils expliquent cette décision par le calendrier international chargé.

En effet, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est programmée en juin et juillet 2025. Et pour éviter toute coïncidence avec cette compétition majeure, la CAF a opté pour un début de CAN en décembre 2025.

Le Maroc, pays hôte, accueillera donc la compétition du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Cette CAN 2025 promet d’être particulièrement attendue, d’autant plus que les éliminatoires ont déjà réservé leur lot de surprises.

A noter que les 24 nations qualifiées pour cette éditions de la CAN sont déjà connues à l’issue de la dernière journée des éliminatoires. Ainsi, la liste des 24 pays qui vont participer à la fête au Maroc, est la suivante : Maroc, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, République Démocratique du Congo (RDC), Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée Équatoriale, Mali, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.