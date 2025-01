La ville de Rabat vibrera au rythme du football africain ce lundi 27 janvier. Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), se déroulera au Théâtre Mohamed V et promet d’être un événement inoubliable. Pour animer cette soirée, la Confédération Africaine de Football (CAF) a choisi deux personnalités emblématiques : l’acteur hollywoodien d’origine béninoise, Djimon Hounsou, et la célèbre animatrice marocaine, Nabila Kilani.

Le béninois Djimon Hounsou et la marocaine Nabila Kilani, un duo de choc pour le tirage au sort de la CAN 2025

Révélé par des films comme « Blood Diamond » et « Gladiator », l’acteur béninois Djimon Hounsou est une figure incontournable du cinéma mondial. Né à Cotonou, il a toujours été fier de ses racines africaines. Sa présence à Rabat souligne l’importance que revêt le football sur le continent et témoigne de son attachement à ses origines.

L’acteur béninois sera accompagné sur scène par une célèbre animatrice, Nabila Kilani. Figure emblématique de la télévision marocaine, cette dernière est appréciée pour son professionnalisme et son charisme. Avec sa voix chaude et son sourire radieux, elle saura mettre en valeur cette cérémonie du tirage au sort de la CAN 2025.

Ce choix de personnalités témoigne de la volonté de la CAF de faire de ce tirage au sort un événement qui dépasse le cadre sportif et célèbre la richesse culturelle et artistique du continent africain.