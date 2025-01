Le football africain sera à l’honneur ce lundi avec le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025). À cet effet, Gervinho, ancien attaquant des Éléphants de Côte d’Ivoire, sera présent avec les nombreuses légendes du continent attendues lors de cet événement qui se tiendra au prestigieux Théâtre national Mohammed V de Rabat au Maroc.

Gervinho et d’autres légendes africaines réunis pour le tirage au sort de la CAN 2025

Aux côtés de Gervinho, d’autres icônes du football africain seront présentes, telles qu’Essam El Hadary, le légendaire gardien égyptien, Aymen Mathlouthi, l’emblématique portier tunisien, et Patrick Mboma, double vainqueur de la CAN avec le Cameroun. Ces anciennes gloires viendront ajouter une touche d’émotion et de prestige à cette cérémonie du tirage au sort de la CAN 2025.

Gervinho, une légende ivoirienne

Gervinho, de son vrai nom Gervais Yao Kouassi, a marqué l’histoire du football africain. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations en 2015 (CAN 2015) avec la Côte d’Ivoire, il a également atteint la finale en 2012. Son talent, sa vitesse et sa technique ont fait de lui l’un des attaquants les plus redoutables de sa génération. Après avoir brillé en Ligue 1 avec Lille, il a poursuivi sa carrière dans les plus grands clubs européens, notamment Arsenal et la Roma.

Le tirage au sort de la CAN 2025 est un événement très attendu par les amoureux du football africain. Il permettra de connaître la composition des groupes et de donner un premier aperçu des affiches qui s’annoncent passionnantes. La présence de nombreuses légendes du continent ajoute encore plus d’attrait à cette cérémonie.