Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), qui se déroulera au Maroc, ont rendu leur verdict. 24 équipes nationales ont décroché leur billet pour cette prestigieuse compétition continentale.

Le tableau des qualifiés est complet ! Découvrez les 24 nations en lice pour la CAN 2025

Cette édition de la CAN 2025 s’annonce passionnante avec un mélange de nations historiques et de nouvelles venues. Les favoris traditionnels seront bien sûr présents, mais de belles surprises pourraient également émerger.

À l’issue de la 6ᵉ et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, les 24 pays qualifiés sont connus. Il s’agit de : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Botswana, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Maroc (pays organisateur), Mozambique, Nigeria, Ouganda, RD Congo, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

La CAN est l’occasion pour les joueurs africains de se montrer sur la scène internationale et de faire rayonner leur continent. Le titre de champion d’Afrique est très convoité et chaque nation participante aura à cœur de ramener le trophée chez elle. Cette compétition est souvent considérée comme un bon indicateur de la forme des équipes africaines en vue de la Coupe du monde.

Le tirage au sort des poules de la CAN 2025 devrait avoir lieu prochainement. Cette cérémonie sera l’occasion de découvrir les affiches des premiers tours et de commencer à anticiper les futurs chocs. La CAN 2025 s’annonce comme une édition exceptionnelle. Les 24 équipes qualifiées vont tout donner pour remporter le titre continental. Les amoureux du football africain ont hâte de vivre cette grande fête.