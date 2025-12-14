CAN 2025 : La liste des Fennecs d’Algérie

La liste de l’Algérie dans le cadre de la CAN 2025 au Maroc a été dévoilée dans la soirée de ce samedi 13 décembre 2025. Vladimir Petkovic, sélectionneur des Fennecs, a appelé 28 joueurs.

Algérie : Riyad Mahrez présent dans la liste pour la CAN 2025

Dans la liste à 28 éléments de Vladimir Petkovic pour aller disputer cette CAN 2025, on retrouve évidemment plusieurs cadres comme Riyad Mahrez (107 sélections) ou Aïssa Mandi (110 sélections). Le joueur de Lille, Nabil Bentaleb ne sera pas du déplacement, tout comme l’Angevin Himad Abdelli, pourtant auteur d’un super match, vendredi dernier, lors de la large victoire face à Nantes (4-1).

La liste de l’Algérie pour la CAN 2025 :

Gardiens : Oussama Benbot (USM Alger), Luca Zidane (Grenade), Anthony Mandrea (Caen)

Défenseurs : Rafik Belghali (Hellas Vérone), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Youcef Atal (Al-Sadd), Mehdi Dorval (Bari), Jaouen Hadjam (Young Boys), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Aïssa Mandi (LOSC), Mohamed Tougai (ES Tunis)

Milieux de terrain : Ismaël Bennacer (Dinamo Zagreb) , Ramiz Zerrouki (FC Twente), Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise), Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Fares Chaibi (Francfort). Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Attaquants : Mohamed Amoura (Wolfsburg), Ilan Kebbal (Paris FC), Riyad Mahrez (Al-Ahli FC), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Adil Boulbina (Al-Duhail SC), Moncef Bakrar (Dinamo Zagreb), Baghdad Bounedjah (Al-Shamal SC), Redouane Berkane (Al-Wakrah SC)