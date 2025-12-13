CAN 2025 : La liste du Sénégal est tombée

Comme annoncé, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié ce samedi 13 décembre 2025 la liste officielle des joueurs retenus par le sélectionneur Pape Thiaw pour la CAN 2025. Le Sénégal va débarquer avec 28 éléments.

CAN 2025 : La liste du Sénégal avec Sadio Mané

Après la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Nigeria, un autre géant du continent sort sa liste pour la CAN 2025 au Maroc. Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Téranga, a annoncé sa liste ce samedi. Une liste très compétitive avec notamment la star d’Al Nassr, Sadio Mané.

La liste du Sénégal pour la CAN 2025 :

Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta

Milieux : Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra

Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Cherif Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Habib Diallo