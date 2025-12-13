CAN 2025 : La liste du Sénégal est tombée

Mondial 2026 (Q) - J 7 et 8 : liste du Sénégal, Mané de retour
© Sadio Mané - Footballeur international sénégalais

Comme annoncé, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié ce samedi 13 décembre 2025 la liste officielle des joueurs retenus par le sélectionneur Pape Thiaw pour la CAN 2025. Le Sénégal va débarquer avec 28 éléments.

CAN 2025 : La liste du Sénégal avec Sadio Mané

Après la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Nigeria, un autre géant du continent sort sa liste pour la CAN 2025 au Maroc. Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Téranga, a annoncé sa liste ce samedi. Une liste très compétitive avec notamment la star d’Al Nassr, Sadio Mané.

La liste du Sénégal pour la CAN 2025 :

Coupe du Monde 2026 : Les prix de la finale choquent
CAN 2025 : Le calendrier complet de la compétition

Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta

Milieux : Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra

CAN 2025 : Le Nigeria sort sa liste
CAN 2025 : Le Maroc dévoile sa liste avec Achraf Hakimi

Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Cherif Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Habib Diallo

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025