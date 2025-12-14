Coupe du Monde 2026 : L’Argentine risque l’exclusion

A moins de sept mois de la Coupe du Monde 2026, l’Argentine, championne en titre, pourrait se voit exclure de la compétition sur décision de la FIFA.

Coupe du Monde 2026 : L’Argentine citée dans un dossier de corruption

En Argentine, les révélations faites par la presse locale ce samedi, risque d’être largement commentée dans les heures à venir. Selon les dernières informations publiées par La Nacion, l’Albiceleste placée dans le groupe J aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie, pourrait être exclue de la Coupe du Monde 2026. Une compétition qui sera organisée sur le sol américain. Le pays champion du monde en titre risque une exclusion à cause d’un scandale de corruption à la Fédération argentine de football (AFA).

Le média argentin indique que l’affaire a éclaté mardi dernier après la réalisation d’une trentaine de perquisitions de plusieurs clubs ainsi que du siège de l’AFA, dans le cadre d’une vaste enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent. De nombreux dirigeants de l’AFA sont soupçonnés d’avoir amassé une fortune considérable, à commencer par le dirigeant du football argentin Claudio « Chiqui » Tapia, son proche collaborateur Pablo Toviggino et le trésorier adjoint de la fédération, Luciano Nakis.

« La solution réside dans les tribunaux, car la politique a peu de marge de manœuvre. C’est pourquoi il revient à la justice de déterminer rapidement si ces personnes sont coupables ou innocentes, si elles méritent de conserver leurs fonctions ou si elles doivent être destituées », a ajouté La Nacion, assurant surtout que la FIFA – qui n’apprécie pas l’ingérence des gouvernements dans les affaires des fédérations nationales – pourrait exclure la bande de Lionel Messi de la Coupe du Monde 2026.

Une sanction encore loin d’être actée mais bel et bien fondée puisque la justice argentine enquête actuellement sur la comptabilité de la société financière « Sur Finanzas », sponsor de plusieurs clubs du pays ainsi que de la sélection argentine en 2024, qui est soupçonnée de malversations. « J’espère pouvoir y être. Je l’ai déjà dit, j’adorerais y être. Au pire, je la regarderai sur place en direct, mais ce sera spécial », avait récemment déclaré Lionel Messi. L’ancien joueur du PSG se confiait sur avenir en sélection avant et après la Coupe du Monde 2026.