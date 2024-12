La Coupe d’Afrique des Nations 2025 se précise ! Le tirage au sort de la phase de groupes, prévu le 27 janvier prochain à Rabat, promet de mettre le feu aux poudres. Le Maroc, pays hôte, accueillera les 23 autres nations qualifiées pour un tournoi qui s’annonce palpitant.

Initialement programmée pour l’été, la CAN 2025 a été décalée aux mois de décembre et janvier, en raison d’un calendrier international chargé. Cette décision, prise par la Confédération Africaine de Football (CAF), vise à éviter les conflits avec d’autres compétitions majeures, comme la Coupe du Monde des Clubs.

La CAN 2025 se dévoile : le tirage au sort promet des surprises

Cette édition de la CAN 2025 s’annonce particulièrement relevée. Le Maroc, pays hôte, aura à cœur de briller devant son public. Il sera notamment opposé à des nations expérimentées comme le Sénégal, tenant du titre, l’Algérie, le Nigeria ou encore l’Égypte. Les surprises ne sont pas à exclure, avec la présence de sélections comme les Comores, le Botswana ou le Mozambique.

Le tirage au sort du 27 janvier prochain sera un moment crucial. Il déterminera les groupes et les affiches des premiers tours. Les supporters africains attendent avec impatience de découvrir les compositions des groupes et de commencer à rêver d’un parcours victorieux pour leur équipe nationale.

Pour rappel, la CAN 2025 accueillera 24 équipes, soit quatre de plus que lors des précédentes éditions. Cette décision de la CAF vise à donner l’opportunité à un plus grand nombre de nations de participer à la compétition et de montrer leur talent.

Voici la liste complète des équipes qualifiées : Maroc, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée Équatoriale, Mali, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.