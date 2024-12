Un coup dur vient d’être porté à l’État islamique au Mali. L’armée malienne a annoncé ce lundi l’arrestation d’Ahmad Ag Ditta, un important chef financier du groupe terroriste Daech.

Fin de parcours pour un financier du groupe armé terroriste Daech au Mali. Agissant comme le trésorier de Daech dans la région, Ahmad Ag Ditta jouait un rôle crucial dans le financement des opérations de cette organisation de criminels. Au sein du groupe armé, il était principalement chargé de gérer les fonds provenant de l’étranger et de collecter les taxes imposées aux populations locales sous le joug des jihadistes. De plus, il servait d’intermédiaire entre les groupes armés et les populations, renforçant ainsi l’emprise de Daech sur la région.

Cette arrestation, fruit d’une opération de renseignement précise, a été menée dans la région de Ménaka, une zone connue pour être un bastion des groupes jihadistes au Mali. Plusieurs complices d’Ag Ditta ont également été neutralisés au cours de cette intervention.

Cette opération est une nouvelle victoire pour l’armée dans sa lutte contre le terrorisme. Elle témoigne de la détermination des forces armées à démanteler les réseaux de financement des groupes jihadistes et à affaiblir leur emprise sur le territoire national. Il s’agit par ailleurs d’une victoire qui est considérée comme une avancée significative dans cette lutte et qui dope le moral des soldats.