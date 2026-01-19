© CAN 2025 : Le Président de la FIFA réagit au chaos total lors de la finale

Dimanche soir, on a vécu une finale de la CAN 2025 de toutes les tensions. Le chaos était total entre le Sénégal et le Maroc. Au bout de la soirée, les instances du football mondial et africain ont manifesté leur colère. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino s’est déjà prononcé.

CAN 2025 : colère des Sénégalais, la FIFA condamne

Dimanche soir, lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat, remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0 après prolongation), la tension a atteint un autre niveau. Elle a même suscité la condamnation ferme de la FIFA et plaçant le Sénégal sous le coup de possibles sanctions. En effet, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dénoncé ce lundi auprès de l’AFP « des scènes inacceptables » après qu’une partie des joueurs et du staff sénégalais ait quitté le terrain pendant plusieurs minutes à la suite d’un penalty accordé aux Marocains, juste après un but refusé au Sénégal.

« Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière », a martelé Gianni Infantino. Le départ de certains joueurs et membres du staff a été accompagné de tensions dans les tribunes, où les supporters sénégalais ont tenté d’envahir le terrain pendant près de 15 minutes, alors que Brahim Diaz s’apprêtait à tirer le penalty finalement raté. « Nous condamnons fermement le comportement (…) de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique », a ajouté le président de la FIFA, soulignant que « la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable ».

Aussi, Infantino a rappelé que « les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l’essence même du football » et que « les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd’hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire ». Il a également appelé « les instances disciplinaires compétentes de la CAF à prendre les mesures appropriées », ouvrant la voie à des sanctions exemplaires contre le Sénégal.