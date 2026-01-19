© CAN 2025 : Le message de Diomaye Faye après le sacre du Sénégal

Pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal remporte la CAN. Les Lions de la Téranga sortent vainqueurs de la CAN 2025 face au Maroc en finale. Comme à son habitude, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a déjà félicité l’équipe nationale sur les réseaux sociaux.

CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye félicite Sadio Mané et ses coéquipiers

Depuis le Sénégal, le Président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, a déjà réagi cette nuit même au sacre des Lions de la Téranga à la CAN 2025. D’abord, il a décrété la journée du lundi 19 janvier 2026 fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

La décision est actée à travers le Décret n° 2026–0001, déclarant férié le lundi 19 janvier 2026, en hommage au sacre des Lions de la Téranga, vainqueurs de la CAN 2025. Une mesure exceptionnelle qui vise à permettre aux Sénégalais de célébrer, dans l’unité et la ferveur populaire, a-t-il confié sur la chaîne nationale RTS.

Quelques instants après, Bassirou Diomaye Faye a laissé un message sur les réseaux sociaux pour les joueurs sénégalais.

« En leur remettant le drapeau national, nous leur avions confié une mission. Ils l’ont brillamment accomplie, au terme d’un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain. Je félicite nos Lions pour cette victoire historique en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Face à l’adversité et sous une pression immense, vous avez livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité. Cette nouvelle étoile est le fruit de l’effort collectif, de la résilience et de la foi en l’excellence. Elle honore la Nation tout entière et inscrit durablement cette génération dans l’histoire sportive de l’Afrique. Merci, Gaïndés ! Le Sénégal est fier de vous et vous sera toujours reconnaissant. », a-t-il écrit.