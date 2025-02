La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce vendredi 31 janvier le calendrier complet de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les amoureux du football africain connaissent désormais les dates exactes de leurs matchs favoris.

Découvrez le programme de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025)

Le tirage au sort de la CAN 2025 a réservé son lot de surprises et d’affrontements alléchants. Selon le calendrier de la compétition, les Lions de l’Atlas, pays hôte, ouvriront le bal face aux Comores le 21 décembre à Rabat. La tenante du titre, la Côte d’Ivoire, aura fort à faire dès le premier tour en affrontant le Cameroun, cinq fois vainqueur de la compétition.

D’autres affiches prometteuses sont également au programme : Sénégal-RD Congo, Nigeria-Tunisie et Égypte-Afrique du Sud. Ces rencontres s’annoncent palpitantes et devraient offrir de belles surprises aux spectateurs.

Six villes hôtes et neuf stades

La CAN 2025 se déroulera dans six villes du Maroc. Il s’agit de Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger. Neuf stades modernes accueilleront les 52 matchs de la compétition. La finale se jouera au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, d’une capacité de 69 500 places.

Avec ce calendrier désormais connu, les supporters peuvent commencer à préparer leurs déplacements et à soutenir leurs équipes favorites. La CAN 2025 promet d’être une édition riche en émotions et en surprises.

Le calendrier complet de la CAN 2025

Phase de groupes

21 décembre

Maroc-Comores (groupe A)

22 décembre

Mali-Zambie (groupe A)

Égypte-Zimbabwe (groupe B)

Afrique du Sud-Angola (groupe B)

23 décembre

Nigeria-Tanzanie (groupe C)

Tunisie-Ouganda (groupe C)

Sénégal-Botswana (groupe D)

RD Congo-Bénin (groupe D)

24 décembre

Algérie-Soudan (groupe E)

Burkina Faso-Guinée Équatoriale (groupe E)

Côte d’Ivoire-Mozambique (groupe F)

Cameroun-Gabon (groupe F)

26 décembre

Maroc-Mali (groupe A)

Zambie -Comores (groupe A)

Egypte-Afrique du Sud (groupe B)

Angola-Zimbabwe (groupe B)

27 décembre

Nigeria-Tunisie (groupe C)

Ouganda-Tanzanie (groupe C)

RD Congo-Sénégal (groupe D)

Bénin-Botswana (groupe D)

28 décembre

Algérie-Burkina Faso (groupe E)

Guinée Équatoriale-Soudan (groupe E)

Cameroun-Côte d’Ivoire (groupe F)

Gabon-Mozambique (groupe F)

29 décembre

Maroc-Zambie (groupe A)

Comores-Mali (groupe A)

Egypte-Angola (groupe B)

Zimbabwe-Afrique du Sud (groupe B)

30 décembre

Nigeria-Ouganda (groupe C)

Tanzanie-Tunisie (groupe C)

Botswana-RD Congo (groupe D)

Bénin-Sénégal (groupe D)

31 décembre

Guinée Équatoriale-Algérie (groupe E)

Burkina Faso-Soudan (groupe E)

Cameroun-Mozambique (groupe F)

Côte d’Ivoire-Gabon (groupe F)

Huitièmes de finale

3 janvier 2026

1er groupe D-3ème groupe B/E/F (H1)

2ème groupe A-2ème groupe C (H2)

4 janvier 2026

2ème groupe B-2ème groupe F (H3)

1er groupe A-3ème groupe C/D/E (H4)

5 janvier 2026

1er groupe B-3ème groupe A/C/D (H5)

1er groupe C-3ème groupe 1/B/F (H6)

6 janvier 2026

1er groupe F-2ème groupe E (H7)

1er groupe E-2ème groupe D (H8)

Quarts de finale

9 janvier 2026

Vainqueur H1-Vainqueur H2 (Q1)

Vainqueur H3-Vainqueur H4 (Q2)

10 janvier 2026

Vainqueur H5-Vainqueur H7 (Q3)

Vainqueur H8-Vainqueur H6 (Q4)

Demi-finales

14 janvier 2026

Vainqueur Q1-Vainqueur Q3

Vainqueur Q4-Vainqueur Q2

Petite finale

17 janvier 2026

Finale

18 janvier 2026