Les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 sont programmées en novembre 2024. À quelques jours de cette campagne, les Guépards du Bénin connaissent désormais l’identité des arbitres qui dirigeront leurs deux prochaines rencontres.

Les Guépards du Bénin sous l’œil de l’arbitrage sénégalais et mauricien en éliminatoire de la CAN 2025

Pour le match décisif contre le Nigeria, prévu le 14 novembre, c’est un quatuor sénégalais qui a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF). Ainsi, Issa Sy aura la lourde tâche d’arbitrer cette rencontre de la 5ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025. Il sera assisté de Djibril Camara et Nouha Bangoura. El Hadji Amadou Sy complétera l’équipe arbitrale en tant que quatrième arbitre.

Le dernier match des éliminatoires, qui opposera le Bénin à la Libye à Tripoli le 18 novembre prochain, sera quant à lui dirigé par un quatuor mauricien. En ce qui concerne cette 6ᵉ et dernière journée qualificative de la CAN 2025, c’est Patrice Malizar qui est désigné comme arbitre central. Ce dernier est assisté de Souru Phatsoane (Lesotho) et Jean-Marc Jeff Pithia puis Ganesh Chutooree endossera le rôle de quatrième arbitre.

Ces désignations interviennent à un moment crucial pour les Guépards du Bénin, qui luttent pour une qualification à la CAN 2025. Les deux prochaines rencontres s’annoncent décisives et chaque détail, y compris l’arbitrage, pourrait peser dans la balance.