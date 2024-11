Le technicien français, Hervé Renard a levé le voile sur les raisons de son retrait de la course à la succession d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal.

Hervé Renard révèle pourquoi il a renoncé au banc des Lions de la Téranga

Dans un entretien accordé au média Le Monde Afrique, le technicien français a confirmé que la Fédération sénégalaise de football (FSF) l’avait sollicité pour prendre les rênes des Lions de la Téranga. Malgré un intérêt certain pour ce poste, Hervé Renard a finalement décidé de ne pas poursuivre les négociations.

Le principal motif de ce retrait réside dans l’impossibilité d’avoir Omar Daf, ancien international sénégalais et actuel entraîneur d’Amiens, comme adjoint. « J’avais un souhait, avoir Omar Daf comme adjoint. Mais Omar est l’entraîneur d’Amiens, en Ligue 2. Et cette condition n’était pas possible à remplir dans l’immédiat », a expliqué Hervé Renard.

Cette décision a été difficile à prendre pour le technicien français, qui voit dans l’équipe du Sénégal un véritable défi. « Entraîner le Sénégal aurait été un très beau défi, c’est vrai, mais toutes les conditions n’étaient pas réunies », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Hervé Renard a déjà remporté deux Coupes d’Afrique des Nations en tant que sélectionneur, avec la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015. Son expérience et son palmarès en faisaient un candidat idéal pour succéder à Aliou Cissé.