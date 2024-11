La liste des Guépards du Bénin retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 est connue. Le sélectionneur Gernot Rohr a dévoilé l’identité des joueurs retenus ce jeudi.

Gernot Rohr mise sur l’expérience pour valider le ticket de la CAN 2025

Pour ces rencontres cruciales des éliminatoires de la CAN 2025, le technicien franco-allemand a fait appel à plusieurs joueurs expérimentés, dont les retours sont très attendus. Serge Obassa, Lenny Pirringuel, Tosin Aiyegun et Ryan Adigo rejoignent ainsi le groupe.

Aux côtés de ces retours, on retrouve les cadres habituels de l’équipe comme le capitaine Steve Mounié, Olivier Verdon, Mohamed Tidjani, Jodel Dossou et David Kiki.

Le Bénin, qui lutte pour une qualification en phase finale, affrontera d’abord le Nigeria le 14 novembre en Côte d’Ivoire, avant de défier la Libye quatre jours plus tard. Ces deux matchs s’annoncent très disputés et les Guépards devront se montrer solidaires et efficaces pour atteindre leur objectif.