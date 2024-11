Le Nigeria a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Les Super Eagles affronteront successivement le Bénin le 14 novembre en Côte d’Ivoire et le Rwanda quatre jours plus tard.

Le Nigeria mise sur ses stars pour valider son ticket pour la CAN 2025 (liste)

Pour ces rencontres décisives, le sélectionneur nigérian a fait appel à ses cadres habituels, parmi lesquels figurent les expérimentés William Ekong, Victor Osimhen, Ademola Lookman et Alex Iwobi. Avec ces joueurs, qui évoluent dans les meilleurs championnats européens, l’objectif est clair : assurer la qualification du Nigeria pour la CAN 2025.

Les enjeux sont donc élevés pour les deux prochaines rencontres. Les Super Eagles du Nigeria auront à cœur de confirmer leur suprématie sur le continent africain dès la 5è journée. Mais en face, les Guépards du Bénin, de leur côté, tenteront de créer la surprise et de se rapprocher de la qualification à cette compétition qu’ils ne comptent pas manquer.

Avec 10 points, le Nigeria occupe la première place du groupe D. Il est suivi du Bénin (6 points), du Rwanda (3 points) et de la Libye (2 points). Juste un score nul lors de l’un des deux prochains matchs assurerait quasiment la qualification des Super Eagles à la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) prévue au Maroc.