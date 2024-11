Gernot Rohr, patron des Guépards du Bénin, a confirmé l’absence de joueurs clés pour le match de qualification à la CAN 2025 face au Nigeria. En effet, Olivier Verdon et Cédric Hountondji, deux piliers de la défense béninoise, ne seront pas du voyage.

Le Bénin face à un défi de taille sans Verdon et Hountondji en dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025

« Il nous manque des joueurs clés, mais nous ferons sans eux. Dans l’axe, nous aurions aimé avoir Cédric Hountondji et Olivier Verdon avec nous, mais ils ne sont pas là », a regretté Gernot Rohr, sélectionneur des Guépards avant d’affronter les Super Eagles du Nigeria. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la 5ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Ces absences sont un coup dur pour le Bénin qui devra composer sans deux de ses défenseurs les plus expérimentés. Malgré ces difficultés, le technicien franco-allemand reste optimiste et compte sur ses autres joueurs pour assurer un résultat positif face aux Super Eagles.

Les Écureuils affronteront le Nigeria ce jeudi soir au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan avant de se déplacer en Libye quatre jours plus tard. Avec six points après quatre journées, le Bénin occupe actuellement la deuxième place du groupe D et reste bien placé pour se qualifier pour la phase finale de la CAN 2025. Pour ce faire, les poulains de Gernot Rohr, bien que diminués un peu en défense, doivent tout faire pour assurer un bon résultat contre le Nigeria avant d’aller chercher la qualification en Libye.