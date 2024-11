Le Bénin va accueillir dans quelques heures le navire français PHA Dixmude à Cotonou le jeudi 14 novembre 2024. Cette arrivée s’inscrit dans le cadre d’exercices militaires conjoints franco-béninois, à la fois terrestres et maritimes.

Bénin : un navire militaire français débarque à Cotonou

Les Forces armées béninoises (FAB) et leurs homologues françaises s’entraîneront ensemble pour renforcer leur interopérabilité et leurs capacités opérationnelles. Cet exercice a pour but de faire face aux défis sécuritaires du pays.

En effet, outre des exercices de lutte contre la pêche illicite et la piraterie, un exercice de grande envergure est prévu à Ouidah. Parallèlement, les personnels béninois bénéficieront d’une formation sur l’utilisation des 15 Véhicules Avant Blindés (VAB) cédés par la France.

Ces véhicules, protégés contre les tirs et les mines, sont équipés d’armes de défense de 12,7 mm ou 7,62 mm. Par ailleurs il faut noter que cette coopération entre dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales, fondée sur des exercices communs et des formations régulières.