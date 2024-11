Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) reviennent ce mois de novembre avec les deux dernières journées. Ainsi, les rencontres démarrent mercredi 13 par la cinquième journée. Le programme de cette journée est disponible.

Voici les dates et heures des matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Selon le programme, la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 commence mercredi par une rencontre entre la Namibie et le Cameroun à partir de 13 heures GMT. La 5e journée va donc se poursuivre avec les autres matchs pour prendre fin samedi 16 prochain afin de laisser place à la 6e et dernière journée.

À noter que huit (08) nations ont déjà obtenu leur qualification dès la 4e journée. Il reste encore 16 tickets de qualification à prendre. Et certains pays vont également tout faire pour décrocher leur billet à l’issue de cette 5e journée avant que toutes les 24 nations qualifiées pour la phase finale de la CAN 2025 prévue au Maroc ne soient connues à fin de la 6e journée.

Les rencontres prévues en cinquième journée de la CAN 2025 (Heures GMT)

Mercredi 13 novembre

13h Namibie vs Cameroun

16h Liberia vs Togo

19h Tchad vs Sierra Leone

Jeudi 14 novembre

13h Guinée-Équatoriale vs Algérie

Lesotho vs Centrafrique

Soudan du Sud vs Congo

15h Burundi vs Malawi

16h Rwanda vs Libye

Niger vs Soudan

Madagascar vs Tunisie

19h Bénin vs Nigeria

Burkina Faso vs Sénégal

Vendredi 15 novembre

13h Botswana vs Mauritanie

Ouganda vs Afrique du Sud

16h Mozambique vs Mali

Cap-Vert vs Égypte

Zambie vs Côte d’Ivoire

Zimbabwe vs Kenya

Eswatini vs Guinée-Bissau

19h Gambie vs Comores

Angola vs Ghana

Gabon vs Maroc

Samedi 16 novembre

16h Éthiopie vs Tanzanie

Guinée vs RDC